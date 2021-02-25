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Teknoloji Elektronik maske nedir? Elektronik maske özellikleri nelerdir?
Teknoloji

Elektronik maske nedir? Elektronik maske özellikleri nelerdir?

Koronavirüs salgını sebebiyle maske takmak zorunlu hale gelmişti. Uzmanların bir kısmı maskelerin yeterli olduğunu savunurken diğer bir kısmı ise yetersiz olduğunu savunuyordu. Maske hakkında bu tartışmalar sürerken Türk teknoloji şirketinin ürettiği elektronik maske gündem konusu oldu. Peki, elektronik maske nedir? Elektronik maske özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:05:00 -
Elektronik maske nedir? Elektronik maske özellikleri nelerdir?

Maske koronavirüs ile hayatımızın bir parçası haline geldi. Maske takma zorunluluğu hakkında sosyal medyada birçok tartışma olsa da, maske takmak virüsten korunma yolları arasında bulunuyor.  Telekomünikasyon, hava, uzay, savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi, yeni tip koronavirüs salgını için elektronik maske üretti. Gündemde merak konusu haline elektronik maskeyle ilgili haberimizin detayları şöyle…

Elektronik maske özellikleri nelerdir?

Maskeyi üreten TTAF’ın Ankara bölge müdürü Bülent Işık, e-maske’nin özelliklerini şöyle anlattı: “Elektronik maske değiştirilebilen filtresi ve fan yapısıyla koruyor. Maske çalıştığında, havayı alıp 4 katmanlı filtreden geçirerek iç yüzeydeki hava akışkanlığını sağlıyor. Kullanıcı maskeyi taktığında temiz havayı teneffüs ediyor, kirli hava ise tek yönlü valflerle dışarı atılıyor. Yüze temas eden silikon yapı antibakteriyel, gıda destekli, alerji yapmayan özellikte. Bunlar kolayca değiştirilip dezenfekte edilebiliyor. Bir maskenin koruyuculuğu şu anda yüzde 40, çift maske kullandığınızda yüzde 80’e çıkabiliyorsunuz. Elektronik maskeyle yüzde 99.95’lik bir oran yakalamış oluyorsunuz. USB kabloyla 1 saatlik şarj sonucu 6 saat kullanılabiliyor.” Bülent Işık ayrıca elektronik maskedeki 4 katmanlı değiştirilebilir filtrenin ortalama 15 gün kullanılabildiğini, ilk seferde 2 aylık ihtiyacı karşılayacak 4 filtrenin kullanıcıya sunulduğunu da söyledi.

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