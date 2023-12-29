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Teknoloji Elektronik Denetleme Sistemi 1 Ocak 2024’te aktif hale gelecek
Teknoloji

Elektronik Denetleme Sistemi 1 Ocak 2024’te aktif hale gelecek

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:51:00 -
Elektronik Denetleme Sistemi 1 Ocak 2024’te aktif hale gelecek

Kütahya’da trafik güvenliğini sağlamak ve düzenlemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS), 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyete geçeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun Ek 16. Maddesi dayanağıyla kurulan sistem ile özellikle kavşaklarda ve belirlenen bölgelerde hız, kırmızı ışık ve park ihlallerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “Kütahya il merkezi ve çevre yolunda gerçekleştirilen EDS kurulum çalışmaları tamamlandı. Sistem sayesinde trafik kazalarının azaltılması, can ve mal kayıplarının önlenebilmesi, trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması amaclanıyor. Elektronik Denetleme Sistemi, il genelinde 1 bölgede hız ve sinyalizasyonla yönetilen 11 kavşakta kırmızı ışık ihlallerini, 6 bölgede ise park ihlallerini etkin bir şekilde denetleyecek. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla aktif hale gelecek olan Elektronik Denetleme Sistemi, sürücülerin ve yayaların güvenliğine katkı sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

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