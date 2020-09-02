Elektronik cilt geliştirildi! Acıya insan derisi ile aynı tepkiyi veriyor

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden akademisyenler, acıya insan derisiyle aynı tepkiyi veren elektronik cilt keşfettiklerini duyurdu.

Akademisyenlerin yaptığı keşif, cildin acıya anında tepki vermesini sağlama amacıyla insan sinirlerini ve elektrik sinyallerini kopyaladı.

Çalışmada bulunan doktora öğrencisi Ataur Rahman, yaptığı açıklamada, prototiplere bellek hücrelerinin yerleştirildiğini belirtti. Öğrenci, acıya yönelik tepkiyi tetiklemekten bu hücrelerin sorumlu olduğunu bildirdi.

Araştırmaya liderlik eden Profesör Madhu Bhaskaran da, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bhaskaran, geliştirdikleri teknolojinin akıllı robotlar ve yeni nesil biyomedikal teknolojiler açısından büyük bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Cildin canımızı acıtan bir şey olduğunda hızlı sinyaller göndermek için tasarlanmış karmaşık özelliklere sahip olduğunu kaydeden Bhaskaran, insan vücudunun en büyük duyu organı olduğunu söyledi.

Independent'in haberine göre; Bhaskaran, şimdiye kadar hiçbir elektronik teknolojinin, insanın acı hissini gerçekçi biçimde taklit edemediğini, geliştirdikleri yapay cildin ise sıcağa, soğuğa, basınca, ağrı verecek bir seviyeye geldiğinde anında tepki verdiğini belirtti.

Bhaskaran, akıllı robotik malzemeler ve akıllı protezler üretmek için gereken karmaşık geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi için kritik bir adım attıklarını vurguladı.