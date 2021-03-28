Elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 2.5 kat arttı
Türkiye’de trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobil sayısı şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.
2011’de 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016’da bini geçerken, 2019’da 15 bin civarına yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2020 sonunda 36 bin 487’ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, 2021 Şubat ayında ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti.