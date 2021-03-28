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Ekonomi Elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 2.5 kat arttı
Ekonomi

Elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 2.5 kat arttı

Türkiye’de trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobil sayısı şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:08:00 -
Elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 2.5 kat arttı

2011’de 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016’da bini geçerken, 2019’da 15 bin civarına yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2020 sonunda 36 bin 487’ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, 2021 Şubat ayında ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti.

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