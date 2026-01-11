  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yakalandı

Elektrikli bisiklet kazası: Sürücü yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, elektrikli bisiklete çarparak kaza mahallini terk etti. Olaydan sonra sürücü, Saray ilçesindeki sanayi sitesinde yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi çıkışında elektrikli bisiklete çarpıp kaza mahallini terk eden otomobil sürücüsü, Saray ilçesindeki sanayi sitesinde yakalandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi çıkışında Saray istikametine seyir halinde olan bir otomobilin 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü refüje düşerek baygın halde kaldı. Kaza, tesadüfen bölgeden geçen bir grup gencin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün Saray yönüne doğru kaçtığı belirlendi. Saray Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı saat 03.00 sıralarında Saray Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinin içinde yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün T.E. (43) olduğu ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, alkollü sürücü ve aracı işlemlerinin yapılması için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

