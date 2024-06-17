  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!

İsrail Kabine Toplantısı'nda Türkiye detayı gündeme oturdu: Erdoğan gidin diyor, biz ısrar ediyoruz

Yok daha neler? İspanya'nın Filistin'i tanıması Hamas’a terör örgütü diyen Özgür Özel sayesinde olmuş!

Oktay Kaynarca bu kez tepki çekti

Keriz silkeleme seansları! Fetö gitti Şebö geldi… Fetö okul açıyordu Şebö’de portal kapısı

İşte merak edilen turizm rehberi! Türkiye’nin tercih edilen en güzide noktaları!

İran'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Akıncı İHA'nın karşılığı bu mu olacaktı?

Yoğun bayram gündeminin konusu Gazze! Peş peşe kritik görüşmeler

CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme! Parti içerisindeki ahlaksızlıkların üzeri kapatılmasın

17 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Ekonomi Elektrikli araçlarda bakır için talep: İhtiyacını karşılamaya yetecek rezerv var! Türkiye dahil birçok ülkeyi kapsıyor
Ekonomi

Elektrikli araçlarda bakır için talep: İhtiyacını karşılamaya yetecek rezerv var! Türkiye dahil birçok ülkeyi kapsıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-17 15:32:00 - 2024-06-17 15:43:06
Elektrikli araçlarda bakır için talep: İhtiyacını karşılamaya yetecek rezerv var! Türkiye dahil birçok ülkeyi kapsıyor

Uluslararası Bakır Birliği Başkanı ve Üst Yöneticisi Juan Ignacio Diaz, bakır rezervleri var mı? Sorusuna açık açık yanıt verdi: "Yeryüzünde ve yerin altında, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere keskin bir şekilde artan küresel talebi karşılamaya yetecek kadar bakır rezervi var." dedi. Yenilenebilir enerjiye yönelimin hızlanmasıyla birlikte bakıra olan talep de arttı.

Uluslararası Bakır Birliği Başkanı ve Üst Yöneticisi Juan Ignacio Diaz,"Yeryüzünde ve yerin altında, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere keskin bir şekilde artan küresel talebi karşılamaya yetecek kadar bakır rezervi var." dedi.

Uluslararası Bakır Birliği Başkanı ve Üst Yöneticisi Juan Ignacio Diaz, yenilenebilir enerjiye yönelimin hızlanmasıyla bakır talebinin arttığını belirterek, "Yeryüzünde ve yerin altında, elektrikli araçlardan kaynaklanan da dahil olmak üzere keskin bir şekilde artan küresel talebi karşılamaya yetecek kadar bakır rezervi var." dedi.

Uluslararası Enerji Forumu (IEF) tarafından hazırlanan "Bakır Madenciliği ve Araç Elektrifikasyonu" raporuna göre , elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha fazla bakıra ihtiyaç duyduğu gözler önüne serildi. Bu durumda dünya bakır rezervleri yetecek mi sorusu gündeme geldi.

Rapora göre içten yanmalı motorlarda otomobil üretimi için 24 kilogram bakıra ihtiyaç duyulurken, elektrikli motorlarda bu rakam 60 kilograma çıkıyor. Raporda, kritik maden kaynaklarının eksikliğinin küresel araç elektrifikasyonuna izin vermeyebileceğinden duyulan endişe ifade edildi.

Uluslararası Bakır Birliği Başkanı ve Üst Yöneticisi Juan Ignacio Diaz, söz konusu zorluğun üstesinden gelmek için bakır madenciliğinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yeryüzünde ve yerin altında, elektrikli araçlardan kaynaklanan da dahil olmak üzere keskin bir şekilde artan küresel talebi karşılamaya yetecek kadar bakır rezervi var." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diaz, bakır üretimini artırmanın yanında madenciliği sürdürmenin de uzun süre gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu zorluğun üstesinden gelmek, sorumlu madenciliğin daha iyi anlaşılmasını, yeni yatırımları, daha verimli izin süreçlerini, yeni maden işleme teknolojilerinin piyasaya sürülmesini, daha fazla bakır geri dönüşümünü, bakıra bağımlı sistemlerde artırılmış döngüselliği ve genel olarak destekleyici kritik mineral düzenlemeler için uygun koşulların yaratılmasını gerektirir." diye konuştu.

Çin’den Türkiye’ye tepki: Çin araçlarına ek vergiyi kaldırın!
Çin’den Türkiye’ye tepki: Çin araçlarına ek vergiyi kaldırın!

Otomotiv

Çin’den Türkiye’ye tepki: Çin araçlarına ek vergiyi kaldırın!

Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! satışları gündemde
Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! satışları gündemde

Ekonomi

Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! satışları gündemde

Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak
Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak

Ekonomi

Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak

Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi
Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi

Aktüel

Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23