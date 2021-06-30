Elektrik tüketiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 28 Haziran’da saatlik bazda en yüksek tüketim 48 bin 954 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 30 bin 789 megavatsaatle 06.00’da gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle soğutma ihtiyacının artması ve Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi elektrik tüketiminde yılın yeni rekorunu getirdi. Önceki gün 988 bin 379 megavatsaat elektrik tüketildi. Öte yandan; günlük tüketimde genel rekor ise 1 milyon 7 bin 331 megavatsaatle yılın en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti.