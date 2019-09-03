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Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,81 azalarak 26 milyar 420 milyon 591 bin kilovatsaate geriledi- Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 968 milyon 48 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 632 milyon 688 bin kilovatsaatle 11 Ağustos'ta gerçekleşti

03 Eylül 2019 Salı 11:04
Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,81 azalarak 26 milyar 420 milyon 591 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 968 milyon 48 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 632 milyon 688 bin kilovatsaatle 11 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,81 azalarak 26 milyar 420 milyon 591 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yaklaşık yüzde 1 azalışla 26 milyar 403 milyon 339 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 26,32'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,78'i ithal kömür ve yüzde 19,89'u doğal gaz santrallerinden karşılandı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 18,40'ı bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 10 oldu. Kalan yüzde 3,61'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ithalatı yüzde 16 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı da ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,98 azalarak, 193 milyon 118 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ağustosta 229 milyon 858 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ağustosta elektrik ihracatı ise yüzde 36,84 azalarak 175 milyon 865 bin kilovatsaate düştü. Ağustos 2018'de 278 milyon 432 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, temmuz sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 449 megavata ulaştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:04
  1. Doğal Gaz
  2. elektrik
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  4. hidroelektrik
  5. kömür
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