Elektrik faturalarında nasıl tasarruf yapılabilir? İşte tüm ayrıntılar…

Evde en fazla elektrik tüketen cihazlar; elektrikli ısıtıcı, ütü, fırın ve klima olarak sıralanıyor. Ancak bilinçli kullanım ile elektrik faturalarında tasarruf etmek mümkün..

Elektrik faturası hesaplama sistemine getirilen yeni düzenleme ile 150 kWh olan sınır, 210 kWh’a yükseltildi. Bu da elektrik faturalarında düşüşe neden olacak. Peki bu sınıra gelene kadar evde ne gibi tasarruf tedbirlerine gidilebilir?

Yapılan araştırmalara göre, beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin ortalama yüzde 61,8’ini kullanıyor. Buzdolabı yüzde 18’lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Beyaz eşyalardan sonra sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor. Peki ne gibi tasarruf tedbirlerine gidebiliriz?

Boşa yanan ampul

Aydınlatmaya ihtiyacınız olmayan alanlarda ampulleri söndürmelisiniz. Tercihinizi LED ampulden yana kullanın. Çünkü LED ampuller, akkor (klasik) ampullere göre yüzde 80 daha az enerji tüketebilir. Bunun yanı sıra LED ampullerin yaklaşık 10 yıl ömürlerinin olması da bütçenize katkı sağlayan noktalardan...

Fişi prizden çekin

Kapalı olmasına rağmen fişi prize takılı olan su ısıtıcısı, televizyon, telefon şarj adaptörü... Bunların elektrik tüketmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü fişi takılı olan elektronik ürünler, çalıştıklarındaki kadar olmasa da elektrik tüketmeye devam eder. Bu nedenle kullanmadığınız elektronik ürünlerin fişlerini prizden çekmek de, tasarruf için alınacak tedbirler arasında...

Buzdolabı dolmasın

Buzdolabı ve derin dondurucular tüketimde önemli yer teşkil ediyor. Bunları güneş almayan, arkası ve yanları hava alabilecek şekilde konumlandırmalısınız. Kapaklarını sıkça açmak, sıcak yiyecekler koymak ya da kapasitelerinden fazla yiyecek yerleştirmek; bu cihazların, ayarladığınız dereceyi koruyabilmek için daha fazla çalışmasına sebep olabilir.

Çamaşır makinesi

Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmak fazla elektrik ve su tüketmenize neden olur. Bu nedenle tam dolmadan makineleri çalıştırmamalısınız. Çamaşır makinelerinin pek çoğunda ‘Eko Program’ yer alır. Bu yıkama programları, elektrik ve su tüketimi konusunda daha çok tasarruf sağlar.

Fırın kapağı açılmaz

Bazı yiyecekleri pişirmek için fırını önceden açmak yani ön ısıtma yapmak gerekebilir. Bu işlemi yapacaksanız, fırını gerekenden fazla çalıştırmamaya özen göstermelisiniz. Fırının kapağını sık sık açmak, fırın içerisindeki sıcaklığın azalmasına ve yemeklerinizin daha geç pişmesine, dolayısıyla fırının daha uzun süre çalışmasına neden olabilir.

Ocakta uygun göz

Elektrikli ocak kullanıyorsanız, tencerenize uygun büyüklükte bir göz tercih edin. İhtiyacınızdan büyük gözler fazla enerji tüketmenize neden olur. Eğer gazlı ama elektrik yardımıyla ateşlenen bir ocağınız varsa, pişirme işlemlerinin ardından fişi prizden çekmelisiniz.

Klima bakımı önemli

Klimayı ideal oda sıcaklığından daha düşük ya da daha yüksek derecelere ayarlamak, fazla enerji tüketimine neden olabilir. İdeal oda sıcaklığı ise 21-22 derece kabul ediliyor. Klimanızın temizliğini ve bakımını düzenli olarak yaptırmamanız, filtrelerin kirlenmesine neden olabilir. Bu durum klimanızı daha yüksek derecelerde çalıştırmanız anlamına gelebilir.

Kettle temizliği yapın

Hava soğuk olduğu zaman sürekli çay-kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden... Kettle’da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.

Nemliyken ütüleyin

Ütünün ısısı yeterli olacağından, ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını, kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

Önce havlu kullanın

Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor.

Enerji sınıfı farkı

Alfabede ilerledikçe enerji verimliliği düşer; yani A enerji sınıfı bir çamaşır makinesi, B enerji sınıfına göre daha tasarrufludur. Artı (+) işareti ise sadece A enerji sınıfına eklenir. 'Artı' işareti arttıkça da enerji verimliliği yükselir. Yani A+++, A+’a göre daha çok enerji tasarrufu sağlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Kaan Zenginli





