Elektrik desteği yardımı ne kadar olacak? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir destek kampanyası çıkarıldı. Maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelere yönelik verilen yeni destek ile birlikte elektrik faturalarına ek destek yardımı yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket ederek ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası desteği sağlayacak. Bu desteği almak isteyen kişiler belirli şartları yerine getirmeleri halinde destekten yararlanabilecek.

Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir?

Elektrik tüketim desteği Bakanlık tarafından verilecek. Söz konusu destek, muhtaç kişilere belirli bir süre boyunca verilecek. Eğer kişilerin muhtaçlık durumlarının giderilmesi hali ortaya çıkarsa destek kesilecektir. Destek alacak kişilerin öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından birine kayıtlı olması şartı bulunur. Elektrik desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin hane içinde kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3’te 1’i oranında olması gerekmektedir. Kişilere elektrik faturası desteği güncel faturalar üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru yapacak kişiler, güncel faturalar ile merkezlere başvuru yapmalıdır. Devlet tarafından verilen destek fatura tutarından düşülerek kişilerin daha uygun fatura ödemesi sağlanmış olur.

Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteğinden faydalanacak kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmalıdır. Kişiler ikametgâh bilgilerine göre en yakın merkeze gitmeleri gerekir. Başvuru yapacak kişi başvuru dilekçesi, aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi, güncel elektrik faturası ile başvurularını yapabilirler. Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu belge ile de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Elektrik desteği yardımı ne kadar?

Elektrik desteği kişilere faturaları üzerinden düşürülerek verilmektedir. Kişilerin güncel faturalarına göre hesaplanan destekler, kişinin kullandığı elektrik ve konutunun yapısı verilecek desteği etkiler. Her ay kişinin faturasından destek düşürülür ve uygun fatura ödemesi yapması sağlanır.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat: 40 TL

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat: 53 TL

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat: 67 TL

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat: 80 TL yardım desteği sağlanmaktadır.