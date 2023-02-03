  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Dev anlaşma! İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz, üs bakım hizmeti sunacak

Türkiye'ye 13 bin kilometre ötedeki ülkeden sürpriz teklif

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çok önemli çağrı: Arayarak bildirin

Lavrov'dan Batıya tehdit gibi mesaj

Eşcinsellerin hakkını savunan 'Almanya İslam'ı projesine darbe! FETÖ'cülere karşı başörtü zaferi

O ülke Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı! Resmen duyurdular: Beklediği önemli haber geldi!

O partide neler oluyor? Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Konsoloslukların kapatılması! Çok önemli detayı açıkladı

Türkiye Sarı Mehmet'i arıyor! Cezaevinde liste yaptı, herkesi teker teker vuruyor.. Sebebi ise şok etti
Yerel Elektrik akımına kapıldı... Feci ölüm
Yerel

Elektrik akımına kapıldı... Feci ölüm

Şanlıurfa’da bir apartmanda balkon tadilatı yapan 27 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 16:15:00 -
Elektrik akımına kapıldı... Feci ölüm

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi İtfaiye caddesi üzerinde yaşandı. Bir apartmanda cam balkon takan 27 yaşındaki Muhammet Nahsen Çiftçi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılan işçinin 2 buçuk yaşında bir çocuğu olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yerel

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

Aktüel

Elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Aktüel

Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Aktüel

Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti

Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Aktüel

Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Elektrik ustası feci şekilde hayatını kaybetti
Elektrik ustası feci şekilde hayatını kaybetti

Yerel

Elektrik ustası feci şekilde hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23