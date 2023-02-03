Elektrik akımına kapıldı... Feci ölüm

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Siyahgül Mahallesi İtfaiye caddesi üzerinde yaşandı. Bir apartmanda cam balkon takan 27 yaşındaki Muhammet Nahsen Çiftçi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılan işçinin 2 buçuk yaşında bir çocuğu olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.