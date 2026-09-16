Elazığ'da yaşlı çift cinayetinin zanlısı havalimanı X-Ray görüntülerinden yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan evde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı H.Ç., İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çifti, 8 Eylül 2026 gecesi Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki evlerinde çıkan yangının ardından cansız halde bulunmuş, ön otopsi sonucuna göre çiftin cinayete kurban gittiği tespit edilmişti.

İhbar üzerine mezraya sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, 7 çocuk sahibi çiftin cansız bedenlerini evden çıkardı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Otopside kurşun izleri bulundu

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürülmesinin ardından evin ateşe verildiği değerlendirildi. İncelemelerde Hayriye Üykü'ye ait altınlar ile değerli eşyaların kayıp olduğu da öğrenildi.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarmanın yürüttüğü soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Zanlı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı"

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili detayları paylaştı. Açıklamada çiftin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında adı Nimet Üykü olarak geçen kadına ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin çalındığı belirtildi.

Açıklamaya göre zanlı H.Ç., gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçtı ve altınları kuyumcuda satmaya çalıştı; havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.