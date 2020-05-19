  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?
için kalan
Aktüel

Elazığ'da üstü açık otobüs ile vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:36:40 -
Elazığ'da üstü açık otobüs ile vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan üstü açık otobüsle vatandaşlara bayram coşkusu yaşatıldı.

Elazığ Belediyesine ait üstü açık otobüsü ile mahalli sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla caddeleri gezerek konser verdi.

Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerden Türk bayrağı sallayarak, şarkılara eşlik etti.

Ataşehir Mahallesi'nde bir siteye gelen ekip, saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlarla İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaşanan salgından dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini kaydeden Eren, "Etkinliklerimizle vatandaşlarımıza bayramı yaşatmaya çalıştık. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımız balkonlarda bize bayrakları ile eşlik etti." dedi.

Kent sakinlerinden Irmak Okur da salgın dolayısıyla bayramı evlerinde kutladıklarını belirtti.

Okur, "Bu etkinlik bize çok güzel moral oldu. Salgına inat bayramımızın coşkuyla kutlanması çok güzel bir şey." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı