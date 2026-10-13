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Yerel Elazığ’da sağanak sonrası 30 noktada su baskını: 189 ihbar geldi
Yerel

Elazığ’da sağanak sonrası 30 noktada su baskını: 189 ihbar geldi

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Elazığ’da sağanak sonrası 30 noktada su baskını: 189 ihbar geldi

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Valilik, 30 farklı noktada baskın yaşandığını, ekiplere toplam 189 ihbar ulaştığını açıkladı.

Sağanağın ardından özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak’ta DSİ’ye ait su tahliye kanalının dolarak taşması sonucu olumsuzluklar meydana geldi. Elazığ Valiliğinin açıklamasına göre AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri bu bölgelerde müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

HAVALİMANINDA METREKAREYE 54 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre il merkezi ve çevresinde ölçülen yağış miktarları şu şekildedir: Elazığ Havalimanı’na metrekareye 54, Yurtbaşı’na 28, Harput’a 26, Elazığ Bölge’ye 25, Fırat Üniversitesi’ne 20 kilogram. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların il genelinde önümüzdeki bir saat içerisinde etkisini azaltması, ilerleyen saatlerde ise aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve ekiplerimizin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur” denildi.

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