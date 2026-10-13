Elazığ’da sağanak sonrası 30 noktada su baskını: 189 ihbar geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Valilik, 30 farklı noktada baskın yaşandığını, ekiplere toplam 189 ihbar ulaştığını açıkladı.
Sağanağın ardından özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak’ta DSİ’ye ait su tahliye kanalının dolarak taşması sonucu olumsuzluklar meydana geldi. Elazığ Valiliğinin açıklamasına göre AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri bu bölgelerde müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
HAVALİMANINDA METREKAREYE 54 KİLOGRAM YAĞIŞ
Meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre il merkezi ve çevresinde ölçülen yağış miktarları şu şekildedir: Elazığ Havalimanı’na metrekareye 54, Yurtbaşı’na 28, Harput’a 26, Elazığ Bölge’ye 25, Fırat Üniversitesi’ne 20 kilogram. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların il genelinde önümüzdeki bir saat içerisinde etkisini azaltması, ilerleyen saatlerde ise aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve ekiplerimizin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur” denildi.