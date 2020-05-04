Elazığ’da korona nedeniyle balkonlarda mukabele geleneği

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman sakinleri sosyal mesafeyi koruyarak Ramazan geleneği olan mukabeleyi balkonlarında sürdürüyor.

Dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle Ramazan ayı da denk gelince gelenekler değişikliğe uğradı. Korona virüs tedbirleri kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da’da vatandaşlar evlerinde kalarak kurullara uyması sayesinde mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda Elazığ’da bir apartman da ikamet eden vatandaşlar, her yıl Ramazan ayında camilerde sürdürdükleri Mukabeleden uzak kalmamak için balkonlarına taşıdı. Kendilerince bir çözüm bulan apartman sakinleri balkonlarında sosyal mesafeyi koruyarak okunan Kur’an-ı Kerim’i takip etti.

Apartman sakinleri olarak Ramazan ayında mukabele yapmayı uygun gördüklerini ifade eden Yavuz Karadurmuş, “Birlikte sosyal mesafeyi koruyarak mukabele yapıyoruz. Mukabelenin ne kadar önemli olduğunu bilerek, salgın olmasına rağmen yine de bu geleneği bırakmamaya gayret gösterdik. Bizler bütün apartman sakinleri olarak yaptığımızı istişareler sonucunda bu ramazan ayı boyunca her gün öğlen namazında balkonlara çıkarak mukabeleye eşlik edeceğiz” dedi.

Babası ile birlikte mukabeleye balkonlarında eşlik eden Rabia Karapınar ise, “Malum 11 ayın sultanı, Ramazan ayındayız. Biz önceleri ramazan aylarında mukabele geleneğini camilerde devam ettirirdik ama salgından dolayı bu geleneği camilerde devam ettiremiyoruz. Bizler de sosyal mesafeyi koruyarak bütün apartman sakinleri ve ailemiz ile birlikte Kur’an-ı Kerim tilavetini devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.