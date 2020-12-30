Elazığ'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
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