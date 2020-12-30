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Gündem Elazığ'da korkutan deprem
Gündem

Elazığ'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:13:00 -
Elazığ'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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