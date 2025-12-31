  • İSTANBUL
Yerel

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir fabrikada gerçekleşen ve dudak uçuklatan miktarıyla gündeme oturan dev soygun, emniyet güçlerinin aylar süren sabırlı takibiyle çözüldü.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yönetim ofisinde 14 Ekim'de meydana gelen hırsızlıkla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Manisa polisi olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle geride neredeyse hiç iz bırakmayan şüphelilerin yakalanması için titizlikle çalıştı. Olay yeri ve çevresindeki yaklaşık 1500 saatlik kamera kaydı tek tek incelendi. Aynı dönemde Manisa'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 4 bin araç Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinden analiz edildi.

 

Yapılan teknik ve fiziki takipte, 6 şüphelinin İstanbul'dan ticari bir araçla yola çıktıkları, Saruhanlı ilçesi üzerinden ana yolları kullanmadan tali ve ova yollarından ilerleyerek fabrikanın yaklaşık 6 kilometre yakınına kadar geldikleri belirlendi. Aracı burada park eden şüphelilerin, 2 kişiyi aracın başında bırakıp fark edilmemek için yaklaşık 6 kilometre yürüdükleri, atık su kanalındaki menfezden geçerek fabrikaya girdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, silahlı, kar maskeli ve eldivenli 4 şüphelinin cep telefonu kullanmadığını, telsizle haberleştiğini, delil bırakmamak için içtikleri sigaraların izmaritlerini dahi ceplerinde taşıdıklarını ortaya koydu.

 

Şüphelilerin ayrıca firmanın işçi yeleklerini giyerek kamufle oldukları, aydınlatmayı kestikten sonra yönetim ofisinin çatısına tırmanıp levye yardımıyla camı çıkararak içeri girdikleri belirlendi.

Yaklaşık 2,5 saat ofiste kalan şüphelilerin, gizli bölmedeki çelik kasaları spiral makinesiyle kestikleri, kesme sırasında ısınmayı önlemek için kovalarla taşıdıkları suyu kullandıkları, su taşımakta zorlanınca kasalardan birini tuvalette kestikleri saptandı. İki kasadan alınan yaklaşık 2 milyon avronun poşet ve sırt çantalarına konulduğu, üçüncü kasaya ise dokunulmadığı belirlendi.

 

- Gözcülerden birinin parayı arkadaşlarından habersiz kıyafetine saklaması kamerada

Soygunun ardından aynı kanalı kullanarak ovadaki araçlarına dönen şüphelilerin, daha sonra ara yollardan İzmir'in Kemalpaşa ilçesi üzerinden ana yola çıkıp İstanbul'a gittikleri, Manisa'da toplamda yaklaşık 8 saat kaldıkları tespit edildi.

- Fabrikanın güvenlik kamerası, soygunu kaydetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelemesinde, soygun sırasında dışarıda gözcülük yapan şüphelilerden birinin kasalardan çıkarılan paraların bir kısmını arkadaşlarının bilgisi dışında poşetlerden alarak kıyafetinin içine sakladığı da belirlendi. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin çelik kasayı sürükleyerek taşıdıkları, su kullanarak kestikleri kasalardan birini tuvalete götürdükleri anlar yer aldı.

 

Kamera kayıtları, PTS ve bir GSM hattı üzerinden yapılan arama, mesajlaşma ve internet bağlantılarının geriye dönük teknik incelemesini ortaya koyan ekipler, HTS verileri ile elde edilen bulguların birleştirilmesi sonucu olayla bağlantılı 7 şüpheli belirledi.

Denizli, Uşak, Burdur, Aydın ve Bilecik'te de benzer yöntemlerle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

