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Aktüel Elazığ'da bahçede çıkan yangın evde hasara yol açtı
Aktüel

Elazığ'da bahçede çıkan yangın evde hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:44:19 -
Elazığ'da bahçede çıkan yangın evde hasara yol açtı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da bahçede çıkan yangın evin kiler bölümünde hasara neden oldu.

Elazığ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ Mahallesi'nde bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Elazığ Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Evin kiler bölümünün kullanılmaz hale geldiği yangında, kuru gıda, odun ve yoncalar ile meyve ağaçları ve bahçenin sulama sistemi zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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