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Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Sıkıntıların aşılmasına öncülük edip, gayret göstermeliyiz"

Türkiye’nin ekonomik krize doğru gitmesi için içeride ve dışarıda akıl almaz bir şekilde baskı altında tutulduğunu gördüklerini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan,İş dünyası temsilcileri olarak önceliklerininbulundukları illerde ekonomi ve sanayiyi ayakta tutarak sorun,sıkıntıların aşılmasına öncülük edip, gayret göstermek olduğunu söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:28
Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Sıkıntıların aşılmasına öncülük edip, gayret göstermeliyiz"

Türkiye’nin ekonomik krize doğru gitmesi için içeride ve dışarıda akıl almaz bir şekilde baskı altında tutulduğunu gördüklerini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan,İş dünyası temsilcileri olarak önceliklerininbulundukları illerde ekonomi ve sanayiyi ayakta tutarak sorun,sıkıntıların aşılmasına öncülük edip, gayret göstermek olduğunu söyledi.


Elazığ TSO’da 14 Meslek Grubu Başkanları İstişare ve Değerlendirme ToplantısıOda Başkanı Asilhan Arslan başkanlığında yapıldı. Toplantıda komite başkanları görüş ve önerilerini belirtirken, Başkan Arslan, meslek komitelerinin etkinliğinin artırılması için yeni bir süreç başlatıldığını aktardı.


Oda Yönetim Kurulları olarak mazeret üretme lükslerinin olmadığına değinen Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan" Ülkemiz ekonomisinin 2000 yılında yaşanan ekonomik krize doğru gitmesi için içeride ve dışarıda akıl almaz bir şekilde baskı altında tutulduğunu görüyoruz. İş dünyası temsilcileri olarak önceliğimiz bulunduğumuz illerde ekonomi ve sanayiyi ayakta tutarak sorun ve sıkıntıların aşılmasına öncülük etmek, bu doğrultuda gayret göstermektir"dedi.


Oda olarak hiç yorulmadan, usanmadan, üşenmeden, zaman ve mesai kavramı gözetmeden çalışıp gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizen Arslan;" Biz kendi köşemize çekilirsek şehrin ekonomik olarak çöktüğünün tescilini yapmış oluruz. Buna hakkımız yok. İlimiz ekonomisini canlandırmak, potansiyellerimizi ekonomiye kazandırmak, istihdam ve üretimi teşvik etmek maksadıyla bugün bir çok alanda önemli mesafeler katettik. Bu mücadelemizi siz değerli meslek komitesi başkanlarımızla çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bunun için tüm meslek komitelerimizin etkin ve verimli olması en öncelikli husustur. Bu nedenle odamızın en önemli oranının meslek komiteleri olduğunu düşünmekteyim. Çünkü sektörel anlamda ilimizdeki her meslek kolu odamızda temsil ediliyor. Bu sektörlerin sorun, ihtiyaç, beklenti ve taleplerinin komitelerimizce tespit edilip meclisimize ve yönetim kurulumuza taşınması gerekiyor ki, üyelerimizin geniş bir tabanda talepleri karşılanabilsin"diye konuştu.


"Hedefimiz A Grubu hatta A Plus olmalıdır"


Odanın Akreditasyon Sisteminde C Grubundan kısa sürede B Grubuna yükselme başarısı gösterdiğini de anımsatan Arslan;" Ancak bunu biz asla yeterli görmemekteyiz. Hedefimiz A Grubu hatta A Plus olmalıdır. Bunun için tabandan yani meslek komitelerimizden bir değişim ve dönüşüm başlatılmalıdır. Bu nedenle 2019 yılının son 4 ayını yeniden yapılandırma olarak değerli meslek komitesi başkanlarımızın odamız profesyonelleriyle birlikte şekillendirmelerini bekliyoruz. İnanıyorum ki, bu toplantıdan sonra her komitemiz kendi içerisinde yeniden bir değerlendirme yapacak ve farkındalık oluşturacak çalışmalara ve icraatlara geçecektir. Biz her zaman sizlerin yanında yer almaya gayret göstereceğiz"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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