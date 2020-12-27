Elazığ depremi yıkılan bina var mı? Son dakika deprem çöken bina oldu mu?

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Elazığ Valisi, İdepremde bir olumsuzluk tespiti olmaduğunıi ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Elazığ depremi yıkılan bina var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralanmıştı.