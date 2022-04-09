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Yerel El freni çekilmeyen otomobil kaza yaptı
Yerel

El freni çekilmeyen otomobil kaza yaptı

İstanbul Ümraniye'de içinde 2 kişinin bulunduğu ve el freni çekili olmayan park halindeki otomobil 10 metre yüksekten kayarak yola düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 00:40:00 -
El freni çekilmeyen otomobil kaza yaptı

Ümraniye’de içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobil el freni çekili olmadığı için 10 metre yüksekten kayarak yola düştü. Kullanılmaz hale gelen otomobil içindeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hyundai Accent marka 34 UZ 7481 plakalo otomobil el freni çekili olmadığı için kaymaya başladı. Kayan otomobil yaklaşık 10 metre yükselikten yola düştü. Düşmenin etkisiyle otomobil içinde bulunan F.B isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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