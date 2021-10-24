El Claciso Real Madrid'in

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 32. dakika dengeyi bozan taraf Real Madrid oldu. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan David Alaba net vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Sezon başında İspanyol devine katılan 29 yaşındaki yıldız, Real Madrid formasıyla ilk golünü El Clasico'da attı.

Karşılaşmada Real Madrid'i rahatlatan gol 90+4'te geldi. Barcelona'yı kendi yarı sahasında eksik yakalayan Real Madrid, Lucas Vazquez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Katalan kulübü aradığı golü 90+7'de Sergio Agüero ile buldu ancak bu puan için yeterli olmadı: 1-2. Bu sonucun ardından ligdeki 6. galibiyetini elde eden ve bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 20'ye yükseltti.