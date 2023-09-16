  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama...

ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeni Hyundai KONA Elektrik modeli! Hedef: Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye gidecek, artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
Dünya El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman ABD'ye iade edildi
Dünya

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman ABD'ye iade edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:28:00 -
El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman ABD'ye iade edildi

Meksikalı "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman, ABD'ye iade edildi.

ABD’de en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa Karteli lideri 33 yaşındaki Ovidio Guzman, Meksika makamları tarafından ABD’ye iade edildi. ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, Ovidio Guzman'ın iadesinin ABD’nin uzun süredir Guzman ailesiyle bağlantılı olan Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine "her yönden" saldırmaya yönelik yürüttüğü çalışmaların son adımı olduğunu ifade etti. Garland, "Bu iade için Meksika hükümetindeki mevkidaşlarımıza minnettarım” ifadelerini kullandı.
ABD'de fentanilin yayılmasının en büyük sorumlusunun Sinaloa karteli olduğu belirtiliyor.

OCAK AYINDA YAKALANMIŞTI

Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, Meksika ordusunun Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde 5 Ocak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yakalanmıştı. Operasyon sırasında kartel üyeleri ile çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisi ve 19 kartel üyesi ölmüş, 35 asker ise yaralanmıştı. Ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman, Almoloya de Juarez şehrindeki Altiplano Hapishanesi’ne götürülmüştü. ABD hükümeti, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanabilmesi için Şubat ayında Guzman'ın iadesini talep ederken, daha önce de yakalanmasını sağlayacak yönde bilgi verene 5 milyon dolar ödül teklif etmişti.
Ovidio Guzman, 17 Ekim 2019 tarihinde de yakalanmıştı, ancak kartel üyelerinin halka yönelik tehditleri nedeniyle serbest bırakılmıştı.

BABASI "EL CHAPO", ABD’DE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sinaloa Karteli’nin eski lideri ve Ovidio Guzman'ın babası ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ise ABD’de yargılandığı davada Şubat 2019’da uyuşturucu kaçakçılığından ve çok sayıda kişinin ölümünden suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Meksika’da iki kez hapishaneden kaçan El Chapo, 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki yüksek güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.

 

Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü
Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meksika Devlet Başkanı Obrador: El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun karısı tutuklandı
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun karısı tutuklandı

Gündem

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun karısı tutuklandı

Meksika'da El Chapo'nun oğlu Guzman'ın yakalanmasının ardından olaylar sürüyor
Meksika'da El Chapo'nun oğlu Guzman'ın yakalanmasının ardından olaylar sürüyor

Dünya

Meksika'da El Chapo'nun oğlu Guzman'ın yakalanmasının ardından olaylar sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk
Teknoloji

Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Bayka..
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından tekrar görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 47 kişiye beraat kararı çıktı...
Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL
Aktüel

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

Muş'ta yaşayan 17 yaşında olan Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23