El açması cevizli börek tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Cevizli mayalı, şekerli börek! Cevizli börek kalori

Nefis börek tarifi çeşitleri

Hazır yufkadan börek tariflerinden sıkılanlar için meşhur börek çeşitlerinden olan bu tarifleri sizlerin beğenisine sunuyoruz.

El Açması Cevizli Börek Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için ;

3 su bardağı süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

2 yumurta akı( sarısı üzerine)

Aldığı kadar un

Aralara sürmek için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

İnce kıyılmış ceviz

Üzeri için:

Yumurta sarısı, çörekotu

El Açması Cevizli Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sütü küçük bir tencereye koyup ılıtıyoruz. İçerisine mayayı ve tozşekeri koyup mayanın kabarması için tencerenin kapağını kapatıyoruz. 10 dakika bekledikten sonra harcı geniş bir kaba alıyoruz yumurta akını tuzunu ve kontrollü bir şekilde ununu ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru 6 eşit parçaya ayırıp beze yapıyoruz ve mayalanmasını beklemeden ilk bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde oklavayla açıyoruz. Açtığımız yufkayı kenara koyup ikinci bezeyi de aynı büyüklükte açıyoruz.

İlk yufkanın üzerine yağı sürüp her yerine yedirip ikinci yufkayı üzerine koyuyoruz tekrar yağ döküyoruz ve elimizle kenarlardan çekerek yufkaları büyütüyoruz( iki kişi karşılıklı çekerek büyütürseniz daha çabuk ve güzel oluyor). Açılan yufkaların üzerine her tarafına gelecek şekilde cevizi serpiyoruz ve yufkayı ortadan ikiye bölüp çok sıkı olmayacak şekilde rulo halinde sarıyoruz. Tepsiye aralıklı bir şekilde doluyoruz. Diğer yufkalar içinde aynı işlemi yapıp hamuru 1 saat tepside mayalanmaya bırakıyoruz. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp soğuk fırına koyuyoruz ve fırını 175 dereceye ayarlayıp 20 dk alt üst kızarana dek pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra yumuşaması için üzerine bir tepsi kapatıyoruz.

İstediğimiz şekilde dilimleyerek servis ediyoruz.

Cevizli şekerli börek!

Malzemeler

5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

Bir paketin 1/3'ü kadar yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

İç harcı için:

4 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

Tereyağı

1 adet yumurta

CEVİZLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Yaş maya ve ılık sütü yoğurma kabına alın. Mayayı eritip 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra şeker, su, yumurta, sıvı yağ ve tuzu da ekleyip karıştırın. Unu da azar azar ekleyerek yoğurun ve üzerini örtüp 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru 4'e ayırın. 2 bezeyi oklava ile açın. Üzerine ceviz serpip ortadan ikiye kesin ve rulo şeklinde sarın. Kalan hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Rulo şeklindeki hamurlar yağlanmış fırın tepsisine ortadan başlayarak yerleştirin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Son olarak yumurtayı da sürün. Böreğinizi fırına vermeden önce 1 saat kadar dinlendirin ve ardından 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

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Mayalı Cevizli Rulo Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 paket yaş maya(42 gram)

Yarım kahve kaşığı tuz

1 su bardağı zeytinyağı

3 su bardağı un

1,5 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1 tatlı kaşığı tarçın

Hamuru açmak için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Mayalı Cevizli Rulo Tarifi Nasıl Yapılır?

1 su bardağı ılık sütte 1 paket yaş mayayı çözün.1 su bardağı zeytinyağı, yarım kahve kaşığı tuzu da ilave edin.3 su bardağı unu eleyerek azar azar karışıma katın. Hamurun üzerine nemli bir bez örterek kabarmaya bırakın. Yaklaşık iki saat sonra hamurunuz kabaracaktır. Hamuru hafifçe unladığınız tezgaha alın. Elinizi zeytinyağıyla yağlayarak hamuru açın. Yaklaşık bir parmak kalınlığında olacak şekilde dikdörtgen olarak hamuru açtıktan sonra irice parçalara ayırdığınız ceviz içini üzerine serpin.1 yemek kaşığı kavrulmuş susamı dövün. Cevizlerin üzerine serpin.1 yemek kaşığı toz şeker ile 1 tatlı kaşığı tarçını da üzerine serptikten sonra rulo şeklinde sarın.3 parmak genişliğinde kesin. Cevizli kısımları üste gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden 180 dereceye ayarlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından alınca temiz bir pamuklu bezle tepsiyi sarın. Ilınınca servise hazırdır. Afiyet olsun.

Cevizli börek kalori

1 dilim cevizli börek kaç kalori? Bu yemeğin 100 gramı 387.6 kalori ihtiva eder. 1 porsiyonu ise 409.0 gram olup 1585.4 kalori içermektedir. Bu yemek Yağ, Kalori, Protein yönünden zengindir.

Afiyet olsun...

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