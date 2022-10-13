Özbek pilavı tarifi : Özbekistan'da özbek pilavı nasıl yapılır? Orjinal Özbek pilavı yapılışı ve malzemeleri
Özbekistan'da meşhur olan özbek pilavı tarifi. Özbek pilavının sade pilavlardan farkı başlı başına ana yem görevinde olması. Misafir sofralarının baş tacı olan özbek pilavı tarifi internette arama motorlarında sorgulandı. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? En güzel Özbek Pilavı kolay yemek tarifi nasıldır? Özbek Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Özbek Pilavı için gerekenler neler? İki farklı tarifle karşınızdayız. İşte ciğerli pilav tarifi ve Özbek pilavı tarifi...
Özbek pilavı adından da anlaşılacağı üzere Özbekistan'da sıklıkla yapılan bir yemek. Özbek pilavı, pirinç, et ve sebzelerden oluşan doyurucu ve sevilen bir yemek türü. Özbek pilavı özel günlerde ve misafir sofralarında sıklıkla tercih ediliyor. Zerdeçallı Özbek pilavı, Semerkand pilavı, Özbek pilavı Konya, Kırgız Pilavı da sevilen tarifler arasında. Denemek isteyenler için özbek pilavı ve Çiğerli pilav tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Orjinal Özbek pilavı yapılışı
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
400 gram kuşbaşı kuzu eti
3 su bardağı pirinç
4. 5 – 5 su bardağı sıcak su
2 baş sarımsak
Tuz, kimyon, karabiber
Özbek pilavı tarifi nasıl yapılır?
Öncelikle pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağı eritilir.
Piyazlık doğranan soğanlar eklenir ve karamelize oluncaya kadar kavrulur.
Kuşbaşı etleri tencereye eklenir suyunu çekene kadar kavrulur. Dilerseniz bu aşamada etleri öncesinden haşlayarak da yapabilirsiniz.
Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçlar eklenir ve karıştırılır.
Havuçlar yumuşayınca pirinçler eklenir ve 3 dakika daha kavrulur.
Su, tuz, kimyon ve karabiber de eklendikten sonra karıştırılır.
2 baş sarımsak pilavın üstüne koyularak hafifçe bastırılır.
Tencerenin kapağı kapatılır ve kaynayıncaya kadar 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.
Ardından üzerine kağıt havlu konur ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakılır ve servis edilir.
Özbek pilavı hangi baharatlar konur?
Hakiki Özbek Gelinden Hakiki Özbek Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
500 gr koyun (dana eti)
500 gr havuç
3-4 bardak pirinç
1 büyük kuru soğan.
300 ml sıvı yağ
Zira (tane kimyon)-bulamazsanız toz kimyon da kullanabilirsiniz.
1 çay kaşığı zerdeçal (kurkuma)
Karabiber
Ciğerli Pilav Tarifi
Çiğerli İç Pilav Tarifi İçin Malzemeler
2 tane soğan
Kuşbaşı doğranmış 200 gram dana ciğer
Kuş üzümü
Çam fıstığı
Bir tutam tarçın
Bir tutam karabiber
Zeytinyağ
Tereyağ
2 su bardağı pirinç
Çiğerli İç Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?
İlk olarak soğanları küçük küçük doğrayıp bol zeytinyağ ve tereyağında kavurmaya başlayın, ardından sıra ile ciğeri ve fıstığı kavurun, kavrulan malzemelere pirinçi de ekleyip biraz daha kavurun, (fakat dikkat edin fıstıklar kararmasın )en son üzümleri baharatları ve pilavın suyunu ekleyip pişmeye bırakın (su ölçüsünü bir su bardağı pirinçe iki su bardağı su şeklinde ayarlayınız ) afiyet olsun.
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