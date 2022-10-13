Özbek pilavı tarifi : Özbekistan'da özbek pilavı nasıl yapılır? Orjinal Özbek pilavı yapılışı ve malzemeleri

Özbek pilavı adından da anlaşılacağı üzere Özbekistan'da sıklıkla yapılan bir yemek. Özbek pilavı, pirinç, et ve sebzelerden oluşan doyurucu ve sevilen bir yemek türü. Özbek pilavı özel günlerde ve misafir sofralarında sıklıkla tercih ediliyor. Zerdeçallı Özbek pilavı, Semerkand pilavı, Özbek pilavı Konya, Kırgız Pilavı da sevilen tarifler arasında. Denemek isteyenler için özbek pilavı ve Çiğerli pilav tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Orjinal Özbek pilavı yapılışı

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 su bardağı pirinç

4. 5 – 5 su bardağı sıcak su

2 baş sarımsak

Tuz, kimyon, karabiber

Özbek pilavı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağı eritilir.

Piyazlık doğranan soğanlar eklenir ve karamelize oluncaya kadar kavrulur.

Kuşbaşı etleri tencereye eklenir suyunu çekene kadar kavrulur. Dilerseniz bu aşamada etleri öncesinden haşlayarak da yapabilirsiniz.

Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçlar eklenir ve karıştırılır.

Havuçlar yumuşayınca pirinçler eklenir ve 3 dakika daha kavrulur.

Su, tuz, kimyon ve karabiber de eklendikten sonra karıştırılır.

2 baş sarımsak pilavın üstüne koyularak hafifçe bastırılır.

Tencerenin kapağı kapatılır ve kaynayıncaya kadar 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.

Ardından üzerine kağıt havlu konur ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakılır ve servis edilir.

Özbek pilavı hangi baharatlar konur?

Hakiki Özbek Gelinden Hakiki Özbek Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

500 gr koyun (dana eti)

500 gr havuç

3-4 bardak pirinç

1 büyük kuru soğan.

300 ml sıvı yağ

Zira (tane kimyon)-bulamazsanız toz kimyon da kullanabilirsiniz.

1 çay kaşığı zerdeçal (kurkuma)

Karabiber

Ciğerli Pilav Tarifi

Çiğerli İç Pilav Tarifi İçin Malzemeler

2 tane soğan

Kuşbaşı doğranmış 200 gram dana ciğer

Kuş üzümü

Çam fıstığı

Bir tutam tarçın

Bir tutam karabiber

Zeytinyağ

Tereyağ

2 su bardağı pirinç

Çiğerli İç Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak soğanları küçük küçük doğrayıp bol zeytinyağ ve tereyağında kavurmaya başlayın, ardından sıra ile ciğeri ve fıstığı kavurun, kavrulan malzemelere pirinçi de ekleyip biraz daha kavurun, (fakat dikkat edin fıstıklar kararmasın )en son üzümleri baharatları ve pilavın suyunu ekleyip pişmeye bırakın (su ölçüsünü bir su bardağı pirinçe iki su bardağı su şeklinde ayarlayınız ) afiyet olsun.

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