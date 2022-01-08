Eksik Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıkacak.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, yarınki karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda yarınki karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.

Deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.

Bu sezon 18 Eylül 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki dış saha maçlarında Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe ile 2-2 ve Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, sezonun ilk deplasman maçında ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklanan Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi cezalı durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un 19 maçlık galibiyet hasreti

İki ekip arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Rize'deki son 9 maçta yenilmedi

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu ve Çaykur Rizespor karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.