  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, 34 çeşit elektronik aletin Gazze'ye girişini yasakladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!
Gündem Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!
Gündem

Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:22:00 -
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varılarak şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Ekşi Sözlük soytarılarından skandal provakasyon! Kapatılması için daha ne bekleniyor?
Ekşi Sözlük soytarılarından skandal provakasyon! Kapatılması için daha ne bekleniyor?

Gündem

Ekşi Sözlük soytarılarından skandal provakasyon! Kapatılması için daha ne bekleniyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay