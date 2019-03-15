0553 313 94 23

Ekşi Sözlük'ten büyük skandal sonrası açıklama

Yeni Zelanda'da yapılan terör saldırısının ardından Ekşi Sözlük'teki 'Videoyu izleyip keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim' yorumu büyük tepki çekti. Site, skandal yorumu kaldırdığını ve hesabın kapatıldığını açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 18:10
Ekşi Sözlük'ten büyük skandal sonrası açıklama

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcının Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen saldırı için "Videoyu izleyip keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" yorumu tepki çekti. Siteden yapılan açıklamada söz konusu kişinin paylaşımının silindiği ve hesabının kapatıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen saldırı sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Dünyayı sarsan saldırı sonrası Ekşi Sözlük de konuyla ilgili başlık açıldı.

Bu başlık altına yapılan bir yorumda "Videoyu izleyip keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" ifadeleri kullanıldı.

Ekşi Sözlük'ten açıklama

Sosyal medyada tepki çeken yorumla ilgili Ekşi Sözlük'ten bir açıklama geldi. Terör saldırısının kınandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:10
  1. Ekşi Sözlük
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu21 dk önce
    Sonrada konuştukmu bölücü biz oluyoruz ,bu şerefsize laf bile yazıktır vesselam.
  • AzabiAzabi51 dk önce
    Devlet nerde yaptiginlanmi kalacak
  • KaraKara1 sa önce
    Yetmez. Bu ekşisözlük denen pislik yuvası da kapansın..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı
  1. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
  2. BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye..
  3. TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni..
  4. Stockholm’de iklim değişikliği..
  5. Malatya'da uyuşturucu operasyonu
  6. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
  7. İmamoğlu: “Kin ve nefret her şeyi..
  8. AK Parti’li Canikli: "Hiçbir..
  9. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
  10. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
  11. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
  12. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
  13. Malezya'da 4 milletvekili daha..
  14. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
  15. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
  16. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
  17. Bingöl'de çığ düştü
  18. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
  19. Çin'de Cannavaro dönemi
  20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  21. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
  22. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
  23. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
  24. Beykoz’a yeni okul
  25. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
  26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
  27. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
  28. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
  29. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
  30. İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla..
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

Günün Karikatürü

15 Mart 2019
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı