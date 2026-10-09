Ekrem’e devreden Ali Nuhoğlu’ndan itiraflar! İkiz villaların arkasındaki gerçek ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu'nun örgüt elebaşı olarak yargılandığı “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları Silivri'de görülüyor.

Takvim’de yer alan habere göre, dava kapsamında sanık olarak yargılanan iş insanı Ali Nuhoğlu, mahkemedeki savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesinde yürüttüğü işler, Fatih Keleş üzerinden gerçekleştiğini öne sürdüğü para trafiği ve Sarıyer'deki 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmada savunmasını yapan sanık Nuhoğlu, Sultangazi Cebeci döküm sahasına ilişkin konuşarak, döküm işlerinin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu, bu tür faaliyetlerin İstanbul gibi büyük bir şehirde tek kişi üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını belirtti.

Sürecin İSFALT tarafından yönetilmesi halinde kamu yararı açısından daha uygun sonuçlar elde edilebileceğini savunan Nuhoğlu, "Belki İSFALT bu süreci komple yönetmiş olsaydı kamu yararına çok daha mantıklı bir süreç ortaya çıkardı. Ben bu sürecin hiçbir tarafını savunmuyorum ve doğru da bulmuyorum. Oradaki yapılan iş yanlıştır. Yani burada 22 kişi yargılanırken orada görüyorum alakası olmayan arkadaşlar var o yapı içerisinde. Ama orada herkes biliyor yani İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu. Bu üç arkadaş buradaki ana inisiyatif." ifadelerini kullandı.

Süreçte teknik personelin bulunmaması ve mevzuat bilgisindeki eksiklikler nedeniyle hatalı işlemler yapıldığını öne süren Nuhoğlu, şu beyanda bulundu:

"Ben o yanlışın hiçbir zaman yanında olmadım. Bundan sonra da olmam, parçası da olmam. Oradaki işle alakalı konuda yapılan bir ihaledir. Yerinde tespitlidir. Şimdi bir bilirkişi gönderildiği zaman, bir şekilde bakıldığı zaman o işlerin hepsi rakamına göre yapılmış ve teslim edilmiştir. Hatta biz orada böyle ne diyorlar piyasa ağzıyla, bir goygoy içerisinde olsak yüzde 64'te kesilmiş bir iştir. Yani bir şekilde yani bu tip katakulli film tarzı şeyler olsa yapar eder, dürtüklersin yüzde yüzüne getirirsin, yüzde 20 keşif artışı alırsın. Bu konuda çok Cebeci ile alakalı kapıştıkları için, konuda bir şekilde bana da yansıdığından dolayı ki bu Murat arkadaşın herkesle de kavga yapan bir yapısı vardı."

SARIYER'DEKİ MEŞHUR VİLLALAR

Nuhoğlu, yargılandığı dosyada kendisiyle ilgili olmayan konuların da bulunduğunu, kamuoyunda gündeme gelmesinin başlıca nedeninin Sarıyer'deki villalar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2020 yılında Tuncay Yılmaz'ın söylemesiyle Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilinde, yani belki de yanlarındaki belediye başkanı kendisine bir yer yapıyor. Yanlarındaki yeri alma mantığı içerisinde hareket ettikleri bir kurguyla ortaya çıktılar. Çok ayrıntısına şundan dolayı girmek istemiyorum. Yani tatsız bir muhabbet olduğu için. Dosyada var bilgileri, her şeyi. 2024 yılına geldiğimiz zaman bu konunun devriyle alakalı Tuncay Yılmaz bana geldi, 'Abi bu villaları devretmemiz lazım.' dedi. Tuncay dedim bak iddialı bir siyaset yapılıyor burada. Doğru bir şey değil yani. Bu işle alakalı zarar görüyoruz. Böyle bir şey yapmak doğru gelmiyor bana. Tuncay Yılmaz da bir ay, iki ay oyaladım aslında ben onu. Sonra geldi 'Abi ben de senin gibi düşünüyorum. Yani doğru da bulmuyorum.' Ama anladım, aile olarak oraya yönelik bir kurguları vardı. Yani aile yaşantısını orada organize etmek gibi."

Sanık Nuhoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

"Yılın sonunda böyle bir aşırı ısrarları olunca 2024 yılının seçim dönemi, Mart ayı olması lazım. Yani bir ay önce. Yani şirket devridir, bir şey olmaz. Kaldı ki böyle bir şeyi o aşamada düşünmeleri de veya böyle bir şeyin içinde olmalarının da doğru bir şey olarak görmüyorum. Yani bedeli ödenir ödenmez ayrı bir olay. O aşamada olmaması gereken bir şey gibi bende öyle bir düşünce tarzı ortaya çıktı ve öyle düşünüyorum. Sonra buranın kamuoyunda verildiği gibi sıfır işte bedava verildi falan filan. Yani iki taraflı bir şey var olayın gerçeği üzerinden gitmek doğru bir şey. Kim ne derse desin, MASAK raporlarına baktığınız zaman, şirket kayıtlarına baktığınız zaman kabak gibi ortada. Yani orada ne gözüküyor? 48 milyon, bunun 33 milyonu Beylikdüzü'nde 6 artı 1 bir villa ve ödenen 15 milyon cari. Bunun da özeti bu başkanım."

NUHOĞLU'NUN ÇAPRAZ SORGUSU: VİLLALARIN KAYNAĞI İSKİ'DEN GELEN PARA

Sanık Nuhoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Cumhuriyet savcısının Sarıyer'deki iki villayı kimin talebiyle aldığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Tuncay Yılmaz." dedi.

Savcı, "İfadenizde şunu söylemişsiniz, 'Alımla ilgili İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz. Şu anda nakit durumumuz uygun değil' şeklinde ifadeleri var. Bunlar doğru mu?" diye sorması üzerine Ali Nuhoğlu, "Doğrudur." yanıtını verdi.

Nuhoğlu, savcının villaların alım sürecinde paranın kaynağını sorması üzerine "MASAK raporlarında var zaten sayın savcım. İSKİ'den gelen paradır." cevabını verdi.

Savcının, iki villa alımıyla ilgili yatırdığı paranın kaynağının İSKİ'den gelen alacaklarının olup olmadığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Sonuçta bizim orada çok yüksek tazminat alacağımız vardı İSKİ'den. Yani yaptığımız iş karşılığı verilen bir para bu." şeklinde yanıt verdi.

EKREM BEY'İN BİLGİSİ VAR

Savcının, villa alımıyla ilgili 31 milyon lira aldığının doğru olup olmadığını sorduğu Nuhoğlu, "31 milyon aldım evet." dedi. Nuhoğlu, daha sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve konuya ilişkin düşüncelerini kendisine de aktardığını belirtti.

Savcının, "Ekrem Bey'in bütün süreçlerden bilgisi, haberi var doğru mu?" sorusuna Nuhoğlu, "Ekrem Bey'in bilgisi var, evet." yanıtını verdi.

Nuhoğlu, 87 milyon liralık borç tanıma sözleşmesine ilişkin sürecin avukatı tarafından da takip edildiğini, Mehmet Pehlivan'ın ise sözleşmenin hazırlanmasının ardından hukuki sürece dahil olduğunu anlattı.

Sözleşmenin içeriğine ilişkin Pehlivan'a herhangi bir bilgi vermediğini ve kendisiyle bu konuda görüşmediğini savunan Nuhoğlu, satışı yapılan villaların bilirkişi raporunda 480 milyon lira olarak belirlenen değerinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Taşınmazların gerçek değerinin ekspertizle belirlenmesi gerektiğini ifade eden Nuhoğlu, söz konusu iki villanın yaklaşık 20-25 yıllık yapılar olduğunu, üçüncü villanın da alınması halinde parsel bazında inşaat yapılabileceğini kaydetti.

Nuhoğlu, İSKİ'den tahsil ettiği alacaklarıyla satın aldığı villaların daha sonra İmamoğlu İnşaat ile bağlantılı kişilere devredilmesi ve bu süreçte 87 milyon liralık borç tanıma sözleşmesi düzenlenmesine ilişkin savcının aktardığı süreci doğruladı.

Sanık Nuhoğlu, savcının, "bilirkişi raporunda 480 milyon lira değer biçilen villaların 48 milyon liraya devredilmesinin ticari bir işlem mi yoksa rüşvet kapsamında mı gerçekleştiği" yönündeki sorusu üzerine, "Ticarette bir kar olması lazım. Tam bir ticaret denilmez." yanıtını verdi.

İBB'nin 2019-2024 yıllarında ciddi mali sıkıntılar yaşadığını, İSKİ'den alacaklarının tahsilinin zaman zaman 10-11 ayı bulduğunu ve şirketinin faaliyetlerini sürdürebilmek için yüksek faizlerle finansman sağlamak zorunda kaldığını söyleyen Nuhoğlu, ödemelerde ve idareyle ilişkilerde sorun yaşamamak amacıyla bazı ilişkilerini kullanmak zorunda kaldığını savundu.

Savcının, "villa devrinin belediyeyle ilişkilerini iyi tutmak amacıyla yapılıp yapılmadığını" sorması üzerine Nuhoğlu, "İlişkiyi iyi tutma adına tabii." cevabını verdi.

Nuhoğlu, Fatih Keleş'e yaklaşık 4,8 milyon dolar ödeme yaptığı ve bu ödeme trafiğinin Ekrem İmamoğlu adına Keleş tarafından yürütüldüğüne ilişkin beyanının sorulması üzerine, belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle alacaklarının tahsilinde sorun yaşadıklarını belirtti.

Ödemeler konusunda destek alabilmek amacıyla belirli aralıklarla Keleş ile görüştüklerini anlatan Nuhoğlu, bu süreci takip eden kişinin Keleş olduğunu söyledi.

Duruşma savcısının, Keleş'in bu görevi resmi sıfatıyla mı yoksa İmamoğlu'nun görevlendirmesiyle mi yürüttüğünü sorması üzerine Nuhoğlu, "Evet." yanıtını verdi.

"KENDİNİ BİRAZ BÖYLE KURUMLAR ÜSTÜ GÖREN BİR POZİSYONDA HAREKET EDİYORDU"

Duruşma savcısının, Murat Gülibrahimoğlu'nun Cebeci'deki döküm sahasıyla ilgili Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü ile ilişkisine yönelik beyanlarını açıklamasını istemesi üzerine Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Aslında Cebeci ifademde biraz ayrıntılandırdım onu ben. Belki toplam Büyükşehir'de yapılan hatalı işlemlerin tümüne bakıldığı zaman ki büyük bir kuruluştur, her zaman eksikler, hatalar olur. Ama Cebeci konusu, yani bu arkadaşların Murat Gülibrahimoğlu gibi bir kişiye teslim olup onun üzerinden bir sistem oluşturmaları, yani belediyenin iki ana kuruluşu oradayken, hele İSFALT ve İSTAÇ oradayken onların baypas edilip belediyenin başını bu boyutta belaya sokacak bir sisteme kadar sürüklenmesini sağlaması bence büyük bir hataydı yani. Bunu söyleyebilirim."

Savcının, Fatih Keleş'in Cebeci döküm sahasındaki faaliyetlerine ilişkin sorusu üzerine Nuhoğlu, şu beyanda bulundu:

"Cebeci döküm sahasıyla alakalı, benim hiçbir zaman direkt müdahalem olduğu bir konu değil bu. Orayı ben nereden biliyorum? Murat Gülibrahimoğlu orada o kaynakları da kullanırken tabii güçlü bir pozisyona ve güce sahip oldu. Oradaki ocakçılarla çok ciddi sorunlar yaşadılar. Biz de şimdi inşaat işleri yaptığımız için Karadenizli olmamızdan dolayı, Murat'la karşı karşıya gelen kişiler ara ara işte kim var orada? Sayınlar var, Kaptanlar var, Erenler var. Yani o biraz şu kafayla hareket etti. Yani kendini böyle etrafında bir hükümet projesi gibi gösterip insanlara anlattı. Bu şekilde aktarmaya başladı insanlara. Ama oradaki insanların hepsiyle de sorun yaşadı aslında. Problem yaşadı."

Duruşma savcısının, söz konusu kişinin Murat Gülibrahimoğlu olup olmadığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Tabii çünkü onun ana hedefi bence şuydu, İstanbul'da tekelleşmeyi sağlamaktı. Yani hafriyat, deniz atıkları, Cebeci'deki işler, hatta en son asfalta kadar. Yani biraz hudut bilmeyen bir arkadaştı ama kamu tarafı onu dizginlemesi gerekiyordu. Zaten doğru şeyler olmuş olsaydı o da burada gelir kendini anlatırdı bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Savcının, Fatih Keleş'in Cebeci döküm sahasındaki yetkisini kimin adına kullandığını sorması üzerine Nuhoğlu, "Ekrem Bey'in danışmanı Fatih Bey." yanıtını verdi. Nuhoğlu, Keleş'in yürüttüğü süreçlerden Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığı yönündeki sorusuna ise "Başkanın olur tabii, başkanın bilgisi olmadan olmaz ki." şeklinde yanıtladı.

Nuhoğlu, savcının farklı tarihlerde verdiği ifadelerini hatırlatarak, "Yani toplamda bahsetmiş olduğunuz 4,8 milyon dolar parayı siz kime göndermiş oldunuz?" şeklinde sorduğu soruya da "Fatih Keleş'e." cevabını verdi.

Duruşma savcısının, 4,8 milyon dolarlık ödemeyi yapmaması veya villaları devretmemesi halinde işlerinin sıkıntıya gireceği yönünde baskı hissedip hissetmediğini sorması üzerine Nuhoğlu, "Yani bir ekonomik açmazla büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen bu tarz şeylere giriyorsunuz. Özeti bu yani." dedi.

Nuhoğlu, Murat Gülibrahimoğlu'nun kamu gücünü ve belediyedeki ilişkilerini kullanarak bürokratlar üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürdü. Duruşma savcısının, "Nasıl bir baskı?" sorusuna Nuhoğlu, "Kendini biraz böyle kurumlar üstü gören bir pozisyonda hareket ediyordu. Yani belediye bürokratlarını fırçalayan, bağıran, toplantıda kovan." yanıtını verdi.

Bunun üzerine duruşma savcısının, "Bu gücü Fatih Keleş'ten mi alıyordu bu süreçte?" şeklinde sorduğu soruyu Nuhoğlu, "Tabii Fatih ona yüz veriyordu yani." diye cevapladı.

EKREM İMAMOĞLU İLE ALİ NUHOĞLU ARASINDA SORU-CEVAP

Sanık Ekrem İmamoğlu, Nuhoğlu'nun daha önce kullandığı "goygoyculuk yaparak yüzde 60'ı tamamlanan işi yüzde 100'e çıkarabilirdik" şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklama istedi.

Nuhoğlu, sözlerinin İmamoğlu ile ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Orada kastettiğim konu şuydu. Normalde İSFALT cephesinde yapılan bu işle alakalı, yani goygoy derken goygoy nedir? Olmayan işler üzerine olmuş gibi yapıp onun karşılığında tahsilat yapacağınız sistemlerdir. Yani orada öyle bir şey olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun, "İBB'de öyle bir şey olur mu?" sorusuna Nuhoğlu, "İBB'de kurumsal bir yerdir. İBB'de normalde öyle bir şey olmaz." yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun, belediyede böyle bir duruma şahit olup olmadığını ısrarla sorması üzerine Nuhoğlu, "İBB'de imza atan herkes kendi imzasının sorumluluğunu taşır. Çok özel kişi de olsa." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun sorusunu yinelemesi üzerine ise Nuhoğlu, "Cevabını veriyorum. Yok. Geçmişte de böyleydi yani." dedi.

Ekrem İmamoğlu, 1,5 yıldır medyada 3 ev satın aldığının konuşulduğunu belirterek, ortağı olduğu firmanın kendisinden kaç ev aldığını sorması üzerine Nuhoğlu, "2 tane." diye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun, "Dolayısıyla seninle bir ticaret yapıldı ve bu ticaretin karşılığında da konuşuldu. Yani bu 2 evi ortağı olduğum firmam senden bila bedel mi aldı Ali Bey?" diye sorması üzerine Nuhoğlu, "Hayır, anlaştık." şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine sanık İmamoğlu, "Ticaret midir bu? Hani ticarette kar da edilir, zarar da edilir." şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Nuhoğlu ise "Ben bu işte bir kar etmedim. Onu belirtmek isterim yani." dedi.

Mahkeme başkanının, villa devrinin ticari bir işlem olup olmadığı ve hukuken nasıl nitelendirilmesi gerektiği yönündeki sorusuna Nuhoğlu, "Sonuçta İBB Başkanı böyle bir talepte bulundu. Direndik. Yolun sonunda böyle bir mahkumiyet yaşadık burada. Yani ben de çok bu konuyla alakalı şu anda geriye doğru baktığım zaman doğru bir şey mi yaptık dediğim zaman beni de rahatsız eden bir konu bu." yanıtını verdi.

Nuhoğlu, mahkeme başkanının, villaları hangi amaçla devrettiğini sorması üzerine büyük ölçekli iki iş yürüttüklerini belirtti. "Hakediş alabilmenin bir karşılığı mı yani? Biz böyle mi bunu anlayacağız?" sorusuna da Nuhoğlu, "Tabii tabii. Yani o konu çok önemli, hakediş karşılığı. Ödemelerimizi periyodik olarak alabilmek için." cevabını verdi.