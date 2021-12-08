Ekrem'den yeni nesil üstü açık otobüs hizmeti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yaşanan İETT rezilliklerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü İmamoğlu yönetiminin işbilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaşılan videoda dün İstanbul'da seyir halinde olan bir İETT otobüsünün tavanından yağmur sularının aktığı ve vatandaşların ıslandığı görüldü.

Otobüs içinde bulunan ve o anları kayda alan kadın vatandaş ise duruma "rezillik" diyerek isyan ederken söz konusu görüntüler sosyal medyada da olay oldu.

Sosyal medya kullanıları yaptıkları paylaşımlarla beceriksiz İmamoğlu yönetimine tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları: