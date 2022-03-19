Ekrem'den öğrenciye unutulmayacak kazık hazırlığı! İndirimli kart kullanan öğrencilere İBB'den kötü haber...

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Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçlarına son bir yıl içerisinde %111 zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ulaşıma en az yüzde elli zam yapmayı planlarken diğer yandan da 25 yaş üstü öğrencilere unutulmayacak bir kazık atmaya hazırlanıyor.

Öğrenciye atılan bu kazık unutulmayacak!

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili düzenlediği toplantıda, toplu taşımada gelirin maliyeti karşılamadığını iddia ederek, en az yüzde elli zam yapacaklarını söyledi. Bilgili, İBB'nin öğrenci indiriminin 25 yaş ile sınırlandırılması yönünde çalışma yürüttüğünü de belirterek yeni kazıkların yolda olduğunu açıkladı.

25 yaş üstü öğrencilerin kullandığı indirimli öğrenci kartının iptal edilmesi için İBB Meclisi'ne öneri sunacaklarını belirten Alper Bilgili, "Mart ayında esnaf ile iki kere görüşüldü. Herkes durumdan şikayetçi ve bir kesim kontak kapatacağını söylüyor. İBB, önümüzdeki UKOME toplantısında bu konu hakkında bir öneri sunacaktır." dedi.

Bilgili sözlerine, toplu ulaşıma zammın yüzde ellinin altında olmayacağını da ekledi.

Binlerce öğrenciyi perişan edecekler

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin öğrenciler için uygulamaya alacağı karar, İstanbul'da eğitim alan Yüksek Lisans öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere binlerce öğrenciyi perişan edecek.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili