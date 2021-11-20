Ekrem’den bir zorbalık da İlim Yayma'ya

TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıllığına kiraladığı Büyükada'daki iskele katını gasp eden Ekrem İmamoğlu’nun İBB’si bir zorbalık için daha kolları sıvadı. Kendisi vatandaşa hizmet etmediği gibi, vatandaşa hizmet eden kurumlara da mani olan İmamoğlu’nun müfettişleri, 2017'de eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere İlim Yayma Vakfı’na tahsis edilen Pendik’teki bin 500 metrekarelik arazinin amacına aykırı kullanım yaptığını ileri sürerek tahliye operasyonu başlattı. Mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu İlim Yayma Vakfı’ndan taşınmazı 7 gün içinde boşaltmasını isteyen zorbalar, ihtarname ve tebligat da göndererek edepsizliklerine hukuki kılıf uydurma gayretine girişti.