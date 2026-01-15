  • İSTANBUL
"Siyasal İslamcı" Ekrem'in rezil jeti! CHP'liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon YPG'den Kürt sivillere silah zoruyla engel! "Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır." Karaca'nın ifadesi İmamoğlu'nun kucaklama videosunu hatırlattı! Kaza limiti doldu şimdi yangın zamanı İmamoğlu'nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte İsra ve Miraç mucizesinin anlamı, bu gecenin fazileti ve yapılacak ibadetler Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek? Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan'dan 2026 için kritik mesaj! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Gündem Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu iddia edilen ünlü voleybolcu Derya Çayırgan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddilarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çayırgan, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Derya Çayırgan’ın Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu ve İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da bu yasak aşktan haberdar olduğu iddia ediliyordu.

1
Yorumlar

arzu

Dilek i.oglu nunda sevgilisi var ve bunuda Eko biliyor.

Cengiz

Bütün mal varlığına el konulsun her kesin yediği yanına kalmasın sonra doğru Silivri
