Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu iddia edilen ünlü voleybolcu Derya Çayırgan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddilarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çayırgan, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Derya Çayırgan’ın Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu ve İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da bu yasak aşktan haberdar olduğu iddia ediliyordu.
