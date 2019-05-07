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Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi! Bundan sonra ne olacak?

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildi. YSK kanununa göre, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapıyor.

07 Mayıs 2019 Salı 01:59
Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi! Bundan sonra ne olacak?

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti’nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

YSK’nın verdiği kararla Ekrem İmamoğlu’nun da başkanlığı düştü. Peki bundan sonra ne olacak? Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kendi içinde yapacağı seçimle başkanvekili seçecek ya da İçişleri Bakanlığı kamuda boşluk olmaması için başkanvekili ataması yapacak.

İki seçenek var

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, yaşanacak süreci Diriliş Postası’na anlattı.

İki seçeneğin bulunduğunu aktaran Güler şunları söyledi: “5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 44, 45 ve 46. maddesi var. 44. maddesi belediye başkanlığı makamının istifa, ölüm ya da herhangi bir sebeple boşalma halini anlatır. 45. madde, burada İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni birinci başkanvekili başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırır. Belediye Meclisi Üyeleri arasından gizli oyla bir kişiyi belediye başkanvekili seçebilir. Ama Keskin'de bir örneği var. 46. maddeye atıfla, herhangi bir seçim yapılamadığı takdirde, bir mütalaası var İçişleri Bakanlığı’nın Keskin Belediyesi'ne vali yardımcısı atadırlar. Bana göre 45. madde kapsamında belediye meclisi şu anda görevde, seçilme yeterliliğini kaybeden bir belediye başkanı varsa bu durumda belediye meclisi kendi içerisinde toplanarak gizli oyla bir kişiyi seçimlere kadar beledi başkanvekili olarak seçer.”

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 01:59
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. SİYASET Haberleri

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