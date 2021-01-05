Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve 'katil polis' sloganı atarak DHKP-C marşları eşliğinde halay çeken sözde öğrencilere destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından CHP ve HDP'nin de kışkırtmasıyla protesto gösterisi düzenleyen bir grup sözde öğrenci 'katil polis', 'defol polis' sloganları atarak polislere saldırdı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu da eylemlere katılarak öğrencilere 'örgütlenme' çağrısı yaptı.

BBC'den protestolara destek mesajı

BBC ve The Economist muhabirlerinin de sosyal medyadan destek verdiği protesto gösterisi DHKP-C marşlarıyla devam etti.

DHKP-C marşlarıyla halay çektiler

Okul önünde polislere saldıran, eline geçirdiklerini fırlatan sözde öğrenciler 'ellerinde sapanlar, vuruyor çocuklar' sözlerinin yer aldığı terör örgütü 'DHKP-C marşlarıyla halay çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdiğini açıkladı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. #BoğaziçiÜniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım." ifadelerini kullandı.

'Katil polis' sloganı atarak terör örgütü DHKP-C marşları eşliğinde halay çeken sözde öğrencilere destek verdiğini söyleyen İmamoğlu, partizanlığı söküp attığını söyleyerek de kendi açıklamasıyla çelişti.