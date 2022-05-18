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Gündem Ekrem İmamoğlu'nda Murat Ongun kızmasın korkusu! 'Açıklarımızı deşifre eder'
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nda Murat Ongun kızmasın korkusu! 'Açıklarımızı deşifre eder'

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınmasına ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 14:40:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kritik anlarda karıştığı skandallarla gündeme gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden aldı ve bunun için İBB sözcülüğü birimini kaldırdı.

Konuyla ilgili konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, meydana gelen olayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Şimdi İBB Sözcülüğü kimse yapmayacak mı acaba? Öyle birbirlerine şantaj malzemesi veriyorlar ki…. Hepsi birbirlerinin usulsüzlüklerini biliyorlar. Bir kişiyi görevden alırken aman kızmasın, sinirlenmesin daha sonra açıklarımızı deşifre eder korkusuyla makamı tamamen ortadan kaldırıyorlar. Arka planda mantıklı bir izahları varsa çıkıp konuşsunlar. Niçin bu makama Murat Ongun’u getirdiniz. Şimdi neden görevden aldınız? Benim için önemli olan mesela Karadeniz turunu bir açıklasınlar. Karadeniz gezisi yaptınız. Bir rivayete göre belediye bunu finanse etti. Bir rivayete göre belediyenin imkanlarından da yararlanarak bir kısmı da kendi ceplerinde yapılan harcamalarla finanse edildi" dedi.

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