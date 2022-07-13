Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan göndermesi! Hiçbir başarı tesadüfi değildir

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağışlar etkili oldu. İstanbul da bu yağışlardan nasibini aldı ve pek çok ilçede su baskınları yaşandı. İstanbul su baskınları ile mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.

"Hiçbir başarı tesadüf değildir"

Ekrem İmamoğlu'nun sahada olmamasına gönderme yapmak isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmeli bir fotoğrafını paylaştı. Can paylaşımına "Hiçbir başarı tesadüf değildir, Çizme var ya çizme…" notunu düştü.