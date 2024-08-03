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Gündem Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Omurgasız siyasetin tarifi gibi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Omurgasız siyasetin tarifi gibi

Yeniakit Publisher
2024-08-03 21:16:00 -

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Filistinlilere terörist diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu, dün akşam Filistin yanlısı bir tavır sergilerken, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamayla Filistinlilere 'terörist' dedi. Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Masum insanlara saldıran, o saldırıyı bir terörist eylem şeklinde gerçekleştirilen, kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapılsın terörist eylemi kınıyoruz. Kim yaparsa yapsın. Öyle bir masumiyeti ya da öyle bir gerekçesi asla savunulamaz” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndaki bu geri dönüşe AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir tepki gösterdi.

Zehranur Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün önce Merhum Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesine tepki gösteren paylaşımları kaldıran Instagram’ı değil de ülkemizi sansür suçuyla suçladı. Sonrasında Hamas’ı ve Haniye’yi şiddet üretmekle ve terörizmle suçladı. Akşamına İsrail’in savaş suçlusu bakanından aferin alınca dozu fazla kaçırdığını farkedip “Özgür Filistin” demeye başladı. Bu sabah yine özgür Filistin için mücadele eden mücahitlere terörist dedi. Sn. Ekrem İmamoğlu sabah ayrı akşam ayrı… Omurgasız siyasetin tarifi gibi. Dik duruş yok, net tavır yok. Derdiniz Filistin değil farkındayız ama Filistinlilerin mücadelesi sizin siyasi zikzaklarınıza yem edilmeyecek kadar kutsaldır" ifadelerini kullandı.

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