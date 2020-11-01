Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklaması ile duyurmuştu. Ardından hastane odasından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun eşi ve çocuklarının test sonuçları belli oldu. İBB Sözcüsü Ongun, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır” dedi. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs tedavisi naısl gidiyor? Ekrem İmamoğlu iyileşti mi?

Ekrem İmamoğlu iyileşti mi?

Ekrem İmamoğlu açıklamasında:

“Kıymetli vatandaşlarımız, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim.

Hatta Çarşamba günü Kovid testi oldum, negatif çıkmıştı ama dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum.

Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor.

Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız.

Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz.

Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu.

Hepinizi çok seviyorum. İstanbul’da her şey çok güzel olmaya devam edecek hiç endişeniz olmasın. Süreç devam edecek.

Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin.” ifadelerine yer vermişti.

Hastanenin açıklaması

İmamoğlu’nun tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00′ da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir.” denildi.

Fahrettin Koca açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca, "İstanbul'da geçen hafta bir pandemi toplantısı gerçekleştirdiniz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya davet edilmediğini söyledi. Siz bu konuda ne söylersiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Öncelikle bu toplantı bir pandemi toplantısı değildi. Bu toplantı bir il hıfzıssıhha toplantısı da değildi. Bu toplantı sağlık teşkilatımızla, ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı, İstanbul'un durumunu, hastane kapasitelerini, filyasyon durumunu değerlendirme toplantısıydı. Bir pandemi toplantısı, kurulu değildi. Ayrıca 5 gün ve şu an 7 gün oldu. Muhtemelen hafta sonuna kadar devam etmiş olacağım. Bu bir hafta boyunca İstanbul'da olmam nedeniyle de devamında yerel yöneticiler dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil olmak üzere birtakım toplantıları yapmak üzere de plan yapılmıştı. İstanbul'da ilçe belediye başkanlarıyla görüşülüp Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşmeme durumu olabilir mi?

Pazartesi günü de ilçe belediyelerimizle görüşme yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu arada bildiğiniz gibi bir rahatsızlığı oldu. Ben buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün de yer yer kendim arıyorum, arkadaşlarımız yakın takipteler. Genel durumunun sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun bugün itibarıyla olmadığını, kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade etmiş oldular. Özellikle pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Bu anlamda da siyaset zeminine çekilmemesi için de burada mücadele edeceğimizden de emin olun. Siyaset zeminine çekilmemesi noktasında da bir kararlılık içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum."