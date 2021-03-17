Ekrem İmamoğlu hapis mi yatacak? Ekrem İmamoğlu’na ne kadar ceza verildi?
Ekrem İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi Karadeniz Bölgesindeki illerde, mitingler düzenlemişti. İstanbul’a dönüşü esnasında Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu, burada Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a ağır haraketlerde bulunmuştu. Bu davaya ilişkin karar açıklandı ve Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza da belli oldu. Peki Ekrem İmamoğlu’na ne kadar ceza verildi. Ekrem İmamoğlu hapis mi yapacak, yoksa cezası paraya mı çevrildi?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Bugün görülen davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.
Ekrem İmamoğlu’nun haraket davasında ne olmuştu?
Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülüp dava açılmıştı.