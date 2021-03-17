Ekrem İmamoğlu hapis mi yatacak? Ekrem İmamoğlu’na ne kadar ceza verildi?

Ekrem İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi Karadeniz Bölgesindeki illerde, mitingler düzenlemişti. İstanbul’a dönüşü esnasında Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu, burada Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a ağır haraketlerde bulunmuştu. Bu davaya ilişkin karar açıklandı ve Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza da belli oldu. Peki Ekrem İmamoğlu’na ne kadar ceza verildi. Ekrem İmamoğlu hapis mi yapacak, yoksa cezası paraya mı çevrildi?