Ekrem İmamoğlu, emniyetten önce bu bilgileri nereden aldı? Sosyal medyada büyük tepki çekti

Dün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırı düzenlendi. Saldırıda E.G.D. adlı kadın yaralandı.

Kalleş saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X platformunda paylaştığı mesaj büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'na "Sen saldırıyı planlayanları ya da yapanları tanıyor musun yoksa!" ve

"Niyetlerini ve hedeflerini nerden biliyorsun sen?" diye sordu...

İmamoğlu'nun olayı basitleştirip, AK Parti'ye yapılan saldırıyı gündemden düşmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

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