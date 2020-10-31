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Gündem Ekrem 'halledeceğim' demişti! İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti
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Ekrem 'halledeceğim' demişti! İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:26:00 -
Ekrem 'halledeceğim' demişti! İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti

Beyaz Masa’ya eylül ayında toplam 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı. Başvurular bir önceki aya göre yüzde 12,5 arttı. Başvuruların yüzde 14,3’ü İGDAŞ, yüzde 26’sı İSKİ ile ilgili oldu. Beyaz Masa’ya 80 bin 30 şikayet, 84 bin 467 talep başvurusu yapıldı. Ağustos ayında, yüzde 15,8 olan şikayetler eylül ayında yüzde 13,4’e geriledi. Ağustos ayında yüzde 13,9 olan talep başvurusu eylülde yüzde 14,1’e yükseldi. Şikayetlerin yüzde 52,4’ü ulaşım, yüzde 31,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 43,1 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Tüm şikayetler içerisinde ulaşımın toplam payı yüzde 43,6 olarak ölçüldü.

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