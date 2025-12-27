Ekrem fotoğrafı buhar oldu! CHP sahte diplomayı kabul mu etti?
Ankara kulislerini hareketlendiren iddiayı gündeme taşıyan Sinan Burhan, Atatürk’ün resmini indirip yerine Ekrem İmamoğlu’nun portresini asan şer ittifakının, o resmi neden sessiz sedasız kaldırdığını sordu; "Sahte diploma skandalını kabullendiniz de Ekrem’in adaylık hayallerinin üzerine su mu içtiniz?" diyerek malum zihniyeti köşeye sıkıştırdı.
Kirli pazarlıkların döndüğü CHP koridorlarında şimdi de "tablo" krizi patlak verdi! Milli değerleri hiçe sayarak Atatürk'ün resmini indirip yerine şaibeli isimlerin fotoğraflarını asan zihniyet, ne hikmetse o resimleri bir bir indirmeye başladı.
Bu ani geri adım, "Malum ismin foyası mı ortaya çıktı?" sorusunu akıllara getirirken, sahte diploma iddiaları karşısında sus pus olanların içine düştüğü aciziyet bir kez daha tescillendi.
