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Gündem EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
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EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Sınav sonuçlarının erişime açılmasından sonra adaylar tercih işlemlerini yakından takip etmekte başladı. Atanmak için bekleyen olan engelli kamu personeli adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyacak? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman duyurulacak? EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:05:00 - 2020-12-20 14:08:27
EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen EKPSS sınavının sonuçları açıklanmıştı. Adaylar, aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Engelli kamu personeli adayları, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyacak? 2020 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman duyurulacak? EKPSS atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 EKPSS tercih takvimi henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS tercih kılavuzu ne zaman belli olacak?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanır. Bu tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacaktır. Yayımlanacak tercih Kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar belirtilmektedir. ÖSYM'nin internet adresi üzerinden adaylara ve kamuoyuna tercihlerin alınacağı tarih açıklanacaktır.

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