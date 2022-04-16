EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2022 EKPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Memur olma hayali kuran vatandaşların ÖSYM tarafından kapılacak olan 2022 KPSS sınav tarihleri araştırılıyor. Engelli vatandaşlarımızı devlet memurluğuna girebilmeleri için yapılan EKPSS başvuruları 15 Şubat’ta sona ermişti. EKPSS sınavında kamu personeli kadroları için ter dökecek adaylar EKPSS sınav giriş belgelerini 14 Nisan’da almışlardı. EKPSS sınav yerlerini öğrenen adaylar ÖSYM’nin 22022 EKPSS sınav tarihleri ile EKPSS sınav başlama saatini sorguluyor.

2022 EKPSS sınavı ne zaman saat kaçta?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Başvurular 27 Ocak tarihinde başladı ve 15 Şubat’ta sona erdi. Geç başvurular ise 9 Mart tarihinde alınacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.