Ekonomiyi koruyan “3 katlı maske”

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artış gösterdiğine dikkati çekerek, “İTO üyelerimize salgın kurallarına daha sıkı uyma çağrımızı tekrarlıyorum. Pandemiyi küçümseyerek değil, önemseyerek yenebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, aşı ve gelişmiş tedaviler bulunup uygulanıncaya kadar, iş yapma biçimlerinde ve sosyal hayatın her alanında kendilerini koruyarak virüsle birlikte yaşamaya alışacaklarını vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesine dikkat çeken Avdagiç, “Kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulaması, Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadı. Adeta ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden koruyan ‘3 katlı maske’ oldu” dedi. Türkiye ekonomisinin “korona çeyreği” olarak tabir edilen 2020’nin ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine kıyasla yüzde 9,9 küçüldüğünü hatırlatan Avdagiç, “Pandemi baskısı altında enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız”” diye konuştu.