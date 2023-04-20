Ekonomistlerden korkutan uyarı: Dolar ve Euro ne kadar oldu? Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Türkiye’de dolar üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Bugün itibariyle 20 TL barajını rahat bir şekilde aşan dolar, makas fiyatının açılması nedeniyle farklı bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Haftanın 4. günü olan 20 Nisan 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

Geçen ay yüzde 2,89 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e indi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,77 oldu.

Ekonomistlerden tahmin: Dolar daha da yükselecek!

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,63'ten 31,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 17,91'den 17,54'e geriledi.

BİR YIL SONRASI İÇİN DOLARDA 24 LİRA TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,90'dan 23,15'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,52'den 24,08'e çıktı.

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Bir önceki anket döneminde 36 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,8 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,8 milyar dolar oldu.

12 AY SONRASI İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 13,75

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'te, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,4'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,75 düzeyinde oluştu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde Türk lirası olup da yatırım amacıyla altın veya dolar olanlara ipuçları verdi.

İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında, "Pazartesi günü belirttiğim gibi dolar karşısında diğer enstrümanların coştuğunu gördük" diye yazdı.

"Altının ons fiyatı (XAU/USD) bin 901 dolar, gümüşün ons fiyatı (XAG/USD) 24,18 dolar, EUR/USD paritesi 1,0838, GBP/USD 1,2242 seviyelerine yükseldi. Ancak kâr satışı için zaman geldi!" ifadelerini kullanan Memiş, yazısını şöyle sürdürdü:

"İki haftalık yükselişe biraz ara.

Gelecek yükselişlerin sağlıklı olması için biraz dinlemesi gerek.

Ondan sebep alım yapmamış, gecikmiş veya eline yeni TL geçenler önümüzdeki iki haftayı takip etmeli.

Altının ons fiyatında bin 850 – bin 835 dolar, gümüşün ons fiyatında 23,20-22,50 destek seviyeleri var. "

"Orta ve uzun vadede EUR/USD paritesinde 1,15, GBP/USD 1,32, altın ons 2 bin 350 dolar, gümüş ons 40 dolar seviyelerini takip edeceğim."

Peki dolar ne kadar oldu? 20 Nisan Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin ne kadar, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

20 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 19.402 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.3989 liradan, satış fiyatı ise 19.4051 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.2841 TL'den yapan euro şu anda 21.2794 TL alış ve 21.2889 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN: 24,05 (Alış) - 24,17 (Satış)

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