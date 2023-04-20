  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan gündemi sarsan açıklama: Emniyet'te yeni paralel yapılanma var

Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu çekirdek çitleyen eşek yapacak

Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı

Rus o isim: MB'si Türkiye ile gizlice alternatif bir şey, yol aradığı ortaya çıktı! Türkiye'nin pazarları...

Borsada 0,85 yükselişle tamamladı Borsa hesaplaması: Sakin gündem durgunluk yaratıyor! 24 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak

AK Parti'nin aday listesindeki üç isim değişti

Suudi taraftarlar çılgına döndü... Ronaldo'dan Ramazan'da skandal hareket

Türkiye’nin yeni SİHA’sı Jackal oldu

Cem Yılmaz'a, Şahan'a tokat gibi sözler: Türkiye'nin en zenginleri 'açım' diyor!

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nu gölgeye düşürecek birşey asla yapmam
Ekonomi Ne altın ne dolar! Dünyada gündem petrol: İskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiler! İşte yeni adım, başladılar
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Dünyada gündem petrol: İskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiler! İşte yeni adım, başladılar

Yeniakit Publisher
2023-04-20 10:15:00 - 2023-04-20 10:22:46
Ne altın ne dolar! Dünyada gündem petrol: İskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiler! İşte yeni adım, başladılar

Rusya rafine petrol değil, yalnızca ham petrol verecek. Dünya bu anlaşmayı konuşuyor: Rusya'nın milyar dolarlık faaliyetlere başladığı ortaya çıktı. Pakistan iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişini verdiğine ilişkin açıklama ülkenin petrol bakanı Musadik Malik'den geldi. Bu kapsamda, petrol yüklü bir tankerin Mayıs ayında Karaçi limanına yanaşacağını açıklandı. Öte yandan Petrol, Çin'in ekonomik toparlanmasının Sıfır-Kovid politikasının sona ermesinin ardından yolunda olduğunu göstermesi ve talep görünümünü güçlendirmesiyle yükseldi.

Pakistan iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişini verdi.

Pakistan petrol bakanı, ülkesinin Rusya ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiğini ve petrol yüklü bir tankerin Mayıs ayında Karaçi limanına yanaşacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Pakistan, Rusya'dan rafine petrol değil, yalnızca ham petrol satın alacak. Petrol Bakanı Musadik Malik, Reuters'a yaptığı açıklamada, ilk sipariş başarılı olursa ülkesinin Rus petrol ithalatının günlük 100,000 varile ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Malik, "Siparişler verildi" dedi.


İlginizi çekebilir→ Belirsizlik artarken altın 2.000 doların altında: Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! → TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerine, akaryakıt alacaklara bayram müjdesi! Benzin ve motorin fiyatlarında indirim → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ En çok Rusya, Hindistan, Vietnam, Brezilya ve Almanya'da! Siber suçlular: Satranç oyuncularını online hedef alıyor → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23