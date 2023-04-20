Ne altın ne dolar! Dünyada gündem petrol: İskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiler! İşte yeni adım, başladılar

Pakistan iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişini verdi.

Pakistan petrol bakanı, ülkesinin Rusya ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında iskontolu Rus ham petrolü için ilk siparişi verdiğini ve petrol yüklü bir tankerin Mayıs ayında Karaçi limanına yanaşacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Pakistan, Rusya'dan rafine petrol değil, yalnızca ham petrol satın alacak. Petrol Bakanı Musadik Malik, Reuters'a yaptığı açıklamada, ilk sipariş başarılı olursa ülkesinin Rus petrol ithalatının günlük 100,000 varile ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Malik, "Siparişler verildi" dedi.



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