Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Uluslararası Tasarruf Sempozyumundan sonra şimdi de bu yıl gerçekleşecek çalıştay öncesinde sektör temsilcileriyle özel istişare toplantısında bir araya gelindi.

Çalıştay 31 Ekim’de yapılacak

Dünya Tasarruf Günü olan 31 Ekim 2020’de düzenlenecek olan Tasarruf Finans Çalıştayı, önemli bir sektör haline gelen tasarrufa dayalı faizsiz finansman modeli hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini, sektör temsilcilerinin ortak bir platformda birleştirilmesini, kamu otoriteleri ve regülatörler ile sektörün geleceğinin ve sürdürülebilirliğinin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere tüm ekonomik ve finansal krizlerin çözümü faizsiz finansman ile mümkündür” dedi.