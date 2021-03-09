Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; Ekonomik Reform Paketine ilişkin müjdeli haberi vermişti.

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın liderliğinde planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, mart ayında açıklanacak olan ekonomik reform çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bakan Elvan, paketin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermişti. Peki, Ekonomik Reform Paketi ne demek? Ekonomik Reform Paketi ne zaman açıklanır?

Ekonomik Reform Paketi ne demek?

Ekonomik Reform Paketinin; sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındıracağı tahmin ediliyor.

Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artıracağı ve tüm bunların sonucunda not artırımlarını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Elvan paylaşımında, Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Reform politikalarının detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını da açıklayan Bakan Elvan, 2021 yılının reformlar yılı olacağını da sözlerine ekledi.

Ekonomik Reform Paketi ne zaman açıklanır?

Ekonomik Reform Paketinin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı ön görülüyor.